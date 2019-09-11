Жителя Самарской области оштрафовали за незаконную переработку нефти
11 сентября 2019 11:40
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Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения в отношении противоправной деятельности жителя региона, 1972 г.р.
С 4 июня по 10 июля 2018 года на территории нефтеперерабатывающего производства ООО «Шугур» (с.Шентала Самарской области) он организовал без оформления соответствующей лицензии деятельность объекта по переработке сырой нефти и производству из неё вторичных нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут) с целью последующей реализации на АЗС.
Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
Решением Исаклинского районного суда Самарской области мужчина признан виновным и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Фото pixabay.com
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