Житель Сергиевского района оплатил долг по кредиту после того, чтобы уехать в отпуск

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В отделе судебных приставов Сергиевского района Самарской области в отношении гражданина О. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу кредитной организации в размере почти 270 тысяч рублей.Судебным приставом-исполнителем должнику ограничен выезд за пределы Российской Федерации. Также его автотранспортное средство подвергнуто запрету на регистрационные действия. Несмотря на это мужчина продолжал игнорировать требование исполнительного документа и не предпринимал мер по погашению задолженности.Оплатить долг гражданину О. пришлось, когда он собрался провести отпуск за границей. Запрет на выезд за пределы Российской Федерации напомнил мужчине о его обязательствах и побудил полностью погасить всю сумму задолженности.Исполнительное производство в отношении него окончено. Запреты сняты.