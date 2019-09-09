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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Сергиевского района оплатил долг по кредиту после того, чтобы уехать в отпуск

9 сентября 2019 10:43
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Житель Сергиевского района оплатил долг по кредиту после того, чтобы уехать в отпуск
Мужчина задолжал почти 270 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Сергиевского района Самарской области в отношении гражданина О. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу кредитной организации в размере почти 270 тысяч рублей.
Судебным приставом-исполнителем должнику ограничен выезд за пределы Российской Федерации. Также его автотранспортное средство подвергнуто запрету на регистрационные действия. Несмотря на это мужчина продолжал игнорировать требование исполнительного документа и не предпринимал мер по погашению задолженности.
Оплатить долг гражданину О. пришлось, когда он собрался провести отпуск за границей. Запрет на выезд за пределы Российской Федерации напомнил мужчине о его обязательствах и побудил полностью погасить всю сумму задолженности.
Исполнительное производство в отношении него окончено. Запреты сняты.
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