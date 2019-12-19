Воспитатель детсада скончалась после ложного сообщения о "минировании"
19 декабря 2019 09:34
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Воспитательница детсада в Биробиджане Еврейской Автономоной области скончалась после ложного сообщения о "минировании", рассказали в мэрии.
Волна сообщений о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока. После анонимного звонка воспитательнице стало плохо. Сотрудники вызвали скорую помощь, но спасти 73-летнюю женщину не удалось.
По словам очевидцев, ей стало плохо, когда она выводила детей на улицу.
По уточненной информации городских властей, всего эвакуировали 12 садов, три из них уже проверили. Опасных предметов там не найдено, учреждения вернулись к работе, передает Радио Маяк.
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