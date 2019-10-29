Ветер оставил без света более 180 тыс. россиян за три дня
29 октября 2019 12:50
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Более 180 тыс. человек в 16 российских регионах остались без света за три дня прохождения циклона. Десять человек пострадали, рассказал представитель экстренных служб.
Всего с 26 октября было нарушено электроснабжение в 74 тыс. жилых домов, передает «РИА Новости». Также без света остались более 300 социально значимых объектов в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.
Ранее 29 октября синоптики предупредили жителей ряда регионов о сильном ветре. Так, в Омской области ожидаются порывы до 27 м/с.
В Москве и Подмосковье 30 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Потенциально опасной погода будет в Ивановской и Костромской областях, пишут "Известия".
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