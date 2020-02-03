В центре Самары прорвало трубу с горячей водой
3 февраля 2020 12:31
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В ночь на понедельник, 3 февраля, в Самарском районе случилось коммунальное происшествие. Об этом 63.RU сообщили местные жители.
— Рабочие, которые рыли котлован во дворе между домами на Самарской и Садовой, повредили теплосети. Из-за этого ров залило кипятком. Мы боимся, что останемся без отопления, — рассказал очевидец.
Представители компании «Т плюс» прокомментировали ситуацию:
— По предварительной информации, при сносе сараев обсыпался грунт под теплосетью. Это резервный участок трубы. Поэтому жители домов не останутся без тепла.
Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада. Инженеры планируют привести всё в порядок до 17:00 3 февраля.
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