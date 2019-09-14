В самарском парке Гагарина трехлетний малыш упал в пруд
14 сентября 2019 11:41
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Трагедией чуть не закончилась прогулка в парке Гагарина для самарской семьи. Бабушка и мама бродили по парковым дорожкам под осенним солнцем с трехгодовалым малышом. В какой-то момент семейство не уследило за ребенком, и кроха оказалась в пруду посреди парка.
- Бабушка с мамой прыгнули спасать ребенка, но были в одежде, запутались, стали барахтаться. Вылезти там сложно: края покатые, бетонные, сильно заилились. Никто не мог вылезти сам, - рассказывают очевидцы.
На помощь семье пришел самарчанин Александр Коростелев и еще один мужчина, который не назвал своего имени. Они кинулись в воду и вытащили и ребенка, и взрослых, сообщает "КП в Самаре".
- Ужасно, но многие окружающие просто стояли и созерцали то, что происходит, еще и на видео снимали, хорошо, что есть смелые люди, - рассказывает свидетельница ЧП.
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