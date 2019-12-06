В самарской поликлинике пациента заставили снимать с себя гипс самому
6 декабря 2019 10:56
152
Житель Самары в твиттере сообщил о том, что, по его словам, произошло с ним в местной поликлинике №15 на ул. Фадеева.
Мужчина пишет, что сотрудники лечебного учреждения якобы отказались снимать гипс с его ноги, заявив, что это не их обязанность, сообщает Самру.ру.
"Врачи дали кусачки и сказали: снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс. И ушли. Два часа ковырял, - пишет самарец. - В уточнение, был разрыв коленных связок, и я мог без специальной подготовки повредить ногу. Почему такое наплевательское отношение к людям, почему медицина на дне? Почему я, обычный человек, должен снимать гипс??? Это реально кошмар. Мне стыдно за таких врачей".
На ситуацию уже отреагировал глава регионального минздрава Михаил Ратманов. Он предложил руководству поликлиники разобраться в случившемся. Сотрудники лечебного учреждения в твиттере попросили у заявителя телефон для проведения служебной проверки.
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн также пообещал направить запрос в минздрав для организации проверки по ситуации.
"Если то, что вы пишете, подтвердится, выводы должны последовать самые жёсткие, вплоть до увольнения", - заявил парламентарий.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 декабря 2019 15:28
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. Закон
61
6 декабря 2019 14:20
Обвиняемый получил в несколько приемов взятку в 160 тысяч рублей. Закон
82
5 декабря 2019 18:23
Не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего образование дефектов кровли на крыше дома. Закон
294
5 декабря 2019 16:54
Основанием стали уточненные исковые требования Диляры Котиковой, которая через суд требует признать себя победительницей конкурса на пост министра... Закон
342
5 декабря 2019 09:42
Должников нашли с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Закон
384
4 декабря 2019 21:16
Но вот раскаялась ли 36-летняя цыганка Вера Дедусенко? — Это большой вопрос. Закон
289
4 декабря 2019 17:43
Деньги, перечисленные «Больверку» на строительство порта отправлялись в фирмы однодневки, зарегистрированные в Самаре. Закон
557
Происшествия
6 декабря 2019 13:07
Работники УК не устраняли возникающие повреждения. Происшествия
84
6 декабря 2019 12:25
Заплатить пришлось 145 тысяч рублей. Происшествия
94
6 декабря 2019 12:18
В период с 25 по 28 ноября сотрудниками полиции установлены и задержаны 68 человек, находящийся в розыске. Происшествия
145
Криминал
6 декабря 2019 13:11
Сам он проживал в Санкт-Петербурге. Криминал
91
6 декабря 2019 11:20
Кроме того, им же совершена растрата денежных средств Фонда при заключении договора купли-продажи жилого дома. Криминал
136
6 декабря 2019 10:43
Вору грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Криминал
201
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
210
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
526
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
465
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
429
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
753
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1105
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
429
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
454
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
712
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1947
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2410
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1652
Мероприятия