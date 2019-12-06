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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В самарской поликлинике пациента заставили снимать с себя гипс самому

6 декабря 2019 10:56
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В самарской поликлинике пациента заставили снимать с себя гипс самому
На ситуацию уже отреагировал глава регионального минздрава Михаил Ратманов.

Житель Самары в твиттере сообщил о том, что, по его словам, произошло с ним в местной поликлинике №15 на ул. Фадеева.
Мужчина пишет, что сотрудники лечебного учреждения якобы отказались снимать гипс с его ноги, заявив, что это не их обязанность, сообщает Самру.ру.

"Врачи дали кусачки и сказали: снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс. И ушли. Два часа ковырял, - пишет самарец. - В уточнение, был разрыв коленных связок, и я мог без специальной подготовки повредить ногу. Почему такое наплевательское отношение к людям, почему медицина на дне? Почему я, обычный человек, должен снимать гипс??? Это реально кошмар. Мне стыдно за таких врачей".

На ситуацию уже отреагировал глава регионального минздрава Михаил Ратманов. Он предложил руководству поликлиники разобраться в случившемся. Сотрудники лечебного учреждения в твиттере попросили у заявителя телефон для проведения служебной проверки.

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн также пообещал направить запрос в минздрав для организации проверки по ситуации.

"Если то, что вы пишете, подтвердится, выводы должны последовать самые жёсткие, вплоть до увольнения", - заявил парламентарий.

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