В отношении любителя нетрезвой езды в Самаре возбудили уголовное дело

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В ходе несения службы инспекторами отдельной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на проспекте Металлургов в Кировском районе Самары был остановлен автомобиль «Рено Логан» под управлением 40-летнего местного жителя.В ходе проверки документов полицейские обнаружили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался, в связи с чем, был составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель в октябре 2016 года был привлечен к административной ответственности по 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»В настоящее время отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.