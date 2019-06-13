Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 13 июня, 13:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/06:
USD 64.52
-0.27
EUR 73.04
-0.17
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Якутии у мужчины изъяли золотые слитки стоимостью более 18 млн рублей

13 июня 2019 11:28
80
В Якутии у мужчины изъяли золотые слитки стоимостью более 18 млн рублей
По данным следствия, злоумышленник планировал вывезти золото за пределы Якутии.

Сотрудники УФСБ РФ по Республике Саха (Якутия) изъяли промышленное золото стоимостью более 18 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления по региону.
— В районе посёлка Беркакит Нерюнгринского района была остановлена автомашина марки Toyota Nadia. У пассажира в рюкзаке обнаружено и изъято золото в виде слитков в количестве семи штук весом свыше 6,7 кг. Согласно котировке Центрального банка Российской Федерации, стоимость золота составляет около 18,5 млн рублей, что является крупным размером, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки драгоценных металлов в крупных размерах. По данным следствия, злоумышленник планировал вывезти золото за пределы Якутии и продать его, пишет Лайф.

Фото © пресс-служба УФСБ РФ
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 июня 2019  21:20
Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.   Закон
254
11 июня 2019  18:51
Решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз».
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических... Закон
230
10 июня 2019  23:48
В МВД особо обратили внимание на то, что образцы ДНК были найдены не внутри пакетиков, а на их упаковке.
Полиция сообщила о ДНК нескольких человек на пакетиках из дела Голунова
В МВД особо обратили внимание на то, что образцы ДНК были найдены не внутри пакетиков, а на их упаковке.  Закон
274
10 июня 2019  18:58
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.
Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.   Закон
296
8 июня 2019  23:44
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными аплодисментами.
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест под аплодисменты. Видео
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными... Закон
462
7 июня 2019  23:46
Об этом сообщает депутат госДумы Александр Хинштейн.
Квалификационная коллегия судей СО дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тольятти Ивана Ежова
 Об этом сообщает депутат госДумы  Александр Хинштейн . Закон
524
7 июня 2019  23:13
Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы.
Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 млн рублей
Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы.   Закон
405
Весь список
Происшествия
13 июня 2019  13:17
В Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО главаря банды Цапков
В Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО главаря банды Цапков
Жители города даже обратились к прокурору, чтобы он провёл проверку. Происшествия
1
13 июня 2019  12:39
На Красногвардейской в Самаре водитель сбил мальчика
На Красногвардейской в Самаре водитель сбил мальчика
Тот переходил проезжую часть в неположенном месте. Происшествия
44
13 июня 2019  12:33
ВАЗ-2112 упал со второго этажа парковки в самарском ТЦ «Гудок»
ВАЗ-2112 упал со второго этажа парковки в самарском ТЦ «Гудок»
Пострадавших в аварии нет. Происшествия
55
Весь список
Криминал
13 июня 2019  11:39
Десятиклассник и студент ограбили прохожего на юго-востоке Москвы
Десятиклассник и студент ограбили прохожего на юго-востоке Москвы
Ущерб составил 18 тысяч 500 рублей. Криминал
80
13 июня 2019  11:07
Самарские оперативники задержали разбойника, напавшего на мужчину
Самарские оперативники задержали разбойника, напавшего на мужчину
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Криминал
86
13 июня 2019  10:59
В Тольятти подростка задержали за закладку наркотика
В Тольятти подростка задержали за закладку наркотика
В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества в Самарскую область. Криминал
91
Весь список


Видео
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
296
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
275
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
372
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
360
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
308
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
429
Весь список

Фоторепортажи
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
148
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
510
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
541
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
302
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
605
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
532
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет Девятый Инклюзивный Бал
Тысячи самарцев и гостей города принимают участие в квесте на улице Куйбышева
Сегодня в парке Гагарина с размахом проходит традиционный Сабантуй
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные