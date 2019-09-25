В Тольятти взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили артиллеристский снаряд

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В Управление Росгвардии по Самарской области поступила информация о том, что в городе Тольятти на полуострове Копылово в лесополосе, прилегающей к одному из дачных товариществ, обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа ОМОН г. Тольятти.Сотрудники Росгвардии произвели осмотр места обнаружения боеприпаса. Обнаруженный предмет представляет собой артиллеристский снаряд калибром 250 мм, пролежавший в земле не один десяток лет. Предположительно, боеприпас являлся бетонобойным и находился в состоянии сильной коррозии.Сотрудники ОМОН приняли решение об уничтожении снаряда на месте обнаружения. Он был подорван при помощи накладного заряда, сообщает ведомство.