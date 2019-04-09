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В Тольятти водитель сбил женщину-пешехода

9 апреля 2019 13:50
142
В Тольятти водитель сбил женщину-пешехода
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло в Тольятти 8 апреля. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 09:30 водитель 1975 года рождения (водительский стаж 5 лет), управляя автомашиной ВАЗ 21124 двигался по улице Автостроителей со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы 70 лет Октября. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на женщину 1942 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и была госпитализирована, сообщает облМВД.


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