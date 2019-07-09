В Тольятти в ДТП пострадали пять человек

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ДТП произошло вечером 8 июля. Водитель женщина 1995 г.р., управляя автомобилем Лада Калина, ехала по ул. Революционной.На регулируемом перекрестке ул. Революционная – Ленинский пр-т, проехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 2112 под управлением мужчины 1984 г.р., который двигался по Ленинскому проспекту на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали пять человек: водитель автомобиля Лада Калина 1995 г.р. получила травму головы, пассажир автомобиля Лада Калина девочка 2014 г.р. получила различные ушибы, девочка 2008 г.р. получила травму головы, женщина 1958 г.р. получила травму руки, пассажир автомобиля Лада Калина женщина 1961 г.р. также получила травму руки. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com