В Тольятти в ДТП пострадал ребенок

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ДТП произошло в Тольятти 4 сентября. Водитель 1994 года рождения (водительский стаж 6 лет), управляя автомашиной «Лада Калина», двигаясь в жилой зоне по улице 70 лет Октября со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Офицерская, допустил наезд на мальчика 2008 года рождения, переходившего проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.