В Тольятти у Портпоселка тушили большой пожар в лесу
6 октября 2019 13:06
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В субботу, 5 октября в 23:02 в ЕДДС г.о. Тольятти от оператора системы 112 поступило сообщение о том, что в Центральном районе, у микрорайона Портовый (52-й квартал Тольяттинского лесничества) горит лес. Как сообщается в группе «Администрация Тольятти», по прибытии на место первого подразделения ПСЧ-70 ФГКУ «31 ОФПС по Самарской области» было установлено, что происходит горение сухой травы и порубочных остатков, существует угроза распространения огня.
На месте был незамедлительно развернут оперативный штаб, откуда велась координация всех действий по ликвидации возгорания. Сегодня, 6 октября, в 02:05 пожар был локализован.
Отмечается, что в ликвидации возгорания задействованы предприятия города: дополнительные бойлеры на место тушения были направлены из МБУ «Зеленстрой», ООО «ВоКС», ПАО «Т Плюс» и ПАО «КуйбышевАзот». Кроме того, всю ночь в лесном массиве работал трактор МБУ «Зеленстрой», который производил опашку территории с целью недопущения распространения огня. Помощь огнеборцам оказывали также сотрудники Центра гражданской защиты г.о. Тольятти. В 08:14 пожар был полностью ликвидирован, пишет TLTgorod.
Фото: "Автостолица"
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