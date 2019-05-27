В Тольятти работник фирмы похитил из рабочего компьютера видеокарту

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В полицию Тольятти поступило сообщение от директора одной из частных компаний города. Он сообщил, что работник его фирмы незаконно демонтировал из рабочего компьютера видеокарту и похитил ее. Сумму ущерба мужчина оценил в 8 000 рублей.На место происшествия выехала следственно – оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр рабочего места, сняли отпечатки пальцев с компьютера, где находилась похищенная видеокарта. Опросили возможных свидетелей и установили обстоятельства произошедшего.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в один из рабочих дней, один из сотрудников компании решил демонтировать из рабочего компьютера видеокарту. Причиной тому стала, поломка его личной видеокарты дома. В ходе опроса сотрудниками уголовного розыска, мужчина признал свою вину, сообщает облМВД.Было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.