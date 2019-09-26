В Тольятти мужчина упал с 14 этажа
26 сентября 2019 13:20
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В Тольятти в 11 квартале жителей дома № 12 на улице Жукова ужаснула представшая перед ними картина. На асфальте лежало тело 42-летнего мужчины. Очевидцы утверждают, что тольяттинец выбросился из окна с 14 этажа.
На месте происшествия работают сотрудник полиции. Пока неизвестно, что толкнуло мужчину на этот поступок, пишет ПроГородСамара.
Как сообщает Патруль Тольятти, на месте трагедии присутствовала его сожительница. Женщина находится в шоковом состоянии.
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