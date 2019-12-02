В Тольятти иномарка врезалась в столб, двое пострадавших

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ДТП произошло в Тольятти вечером 1 декабря. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигаясь по Комсомольскому шоссе со стороны Комсомольского района в направлении Центрального района, во время движения в условиях снегопада нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего врезался в световую опору. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: женщина 1987 года рождения, была госпитализирована и мужчина 1986 года рождения, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.