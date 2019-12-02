В Тольятти иномарка врезалась в столб, двое пострадавших
2 декабря 2019 13:26
55
ДТП произошло в Тольятти вечером 1 декабря. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигаясь по Комсомольскому шоссе со стороны Комсомольского района в направлении Центрального района, во время движения в условиях снегопада нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего врезался в световую опору. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: женщина 1987 года рождения, была госпитализирована и мужчина 1986 года рождения, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 декабря 2019 17:35
Земфира заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми при малейших шалостях. Закон
339
30 ноября 2019 16:41
Взятка предназначалась "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела". Закон
552
29 ноября 2019 22:07
Она рассказала, что раскаялась в своём поступке и с чистосердечным признанием обратилась в полицию. Закон
541
29 ноября 2019 18:35
Крестьянско-фермерское хозяйство «Пречистенское» заплатит штраф в 100 тысяч рублей за то, что скопировало и продало чужую упаковку для биогумуса. Закон
557
29 ноября 2019 16:58
Он решил, что акт освидетельствования был составлен с нарушениями и «умаляет его личное достоинство», но суд ему не поверил. Закон
420
29 ноября 2019 14:34
По данным ФСБ, она собирала секретную информацию по заданию Главного управления разведки Украины. Закон
377
28 ноября 2019 22:07
Фигурант все равно остается под стражей — впереди у него новое судебное слушание. Закон
362
Происшествия
2 декабря 2019 13:26
Одна из них попала в больницу. Происшествия
54
2 декабря 2019 11:35
После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Происшествия
145
2 декабря 2019 10:53
Спасатели напоминают, что выход на ещё неокрепший лёд опасен для жизни. Происшествия
114
Криминал
2 декабря 2019 11:44
Теперь его ждет суд. Криминал
101
2 декабря 2019 11:30
Ущерб составил более 45 миллионов 686 тысяч рублей. Криминал
125
2 декабря 2019 10:40
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Криминал
124
Видео
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
62
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
398
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
354
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
677
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
993
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
908
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
412
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
639
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1822
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2334
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1599
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1941
Мероприятия