В Сызранском районе автомобилистка опрокинула легковушку в кювет

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ДТП произошло 2 декабря в Сызранском районе. Женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ - 21102», двигаясь по автодороге «Урал – Старая Рачейка – Трубетчино - Дружба» со стороны п. Трубетчино в направлении п. Дружба, во время движения не выбрала безопасную скорость движения и постоянного контроля за управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля, она была госпитализирована, сообщает облМВД.