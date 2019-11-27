В Сызрани перекрасился белый кот
27 ноября 2019 10:54
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Белый пушистый кот, живущий около пятиэтажки на Монгоре, раньше не вызывал особых вопросов у обителей дома. Многие его баловали различными лакомствами и даже оборудовали для него небольшую "столовую" около подъезда. Кот был спокойный, никто его не гонял и он без проблем обитал около гостеприимного дома.
Однако в прошедший вторник кот привел в замешательство жильцов, ибо он кардинально поменял свой цвет. Четвероногий вдруг стал полностью желтым.
Вряд ли для этой цели он посетил парикмахерскую, решив перекраситься перед наступающей зимой. Сами же жители предполагают, что кот, скорее всего, каким-то образом испачкался во время прогулки по подвалам. Хотя не исключено, что это чья-то злая шутка.
Впрочем, на аппетит кота его необычный окрас не повилял. Но теперь любимец двора стал предметом для острот. Жильцы называют его то птенчиком, то фурацилиновым котом, пишет КТВ-Луч.
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