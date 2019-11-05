В Ставропольском районе под машиной погиб пешеход, перебегавший дорогу

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ДТП произошло в 18:10 4 ноября в Ставропольском районе. 47-летний водитель (стаж вождения 26 лет) управляя автомобилем «Лада Веста» двигался по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны города Тольятти в направлении села Хрящевка.По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на 37-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил травмы и скончался до приезда скорой помощи, сообщает облМВД.