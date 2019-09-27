В Ставропольском районе легковушка врезалась в автомобиль и опору газопровода

77

ДТП произошло в 14:30 в Ставропольском районе 26 сентября. Мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь по ул. Чкалова от ул. Молодежная в направлении ул. Надежды, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада Калина», под управлением женщины 1974 года рождения.После столкновения автомобиль «Лада Калина», продолжив свое движение, допустил выезд на правую обочину, где наехал на препятствие - опору газопровода. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Лада Гранта», 1975 года рождения, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.