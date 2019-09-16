В Самарской области женщина пострадала в ДТП с полуприцепом

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ДТП произошло 15 сентября в Сызранском районе. Мужчина 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Ман», следуя по автодороге М-5 «Урал» со стороны г.Самара в направлении г.Москва, в условиях мокрой дороги не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос полуприцепа, который совершил наезд на два стоящих впереди автомобиля: «Мицубиси», под управлением водителя 1975 года рождения и «Опель», под управлением мужчины 1994 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Мицубиси», она была госпитализирована, сообщает облМВД.