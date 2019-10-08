В Самарской области за 9 месяцев зарегистрировано 799 наездов на пешеходов
8 октября 2019 13:11
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8 и 10 октября в регионе пройдет специальный рейд, направленный на соблюдение водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, а так же соблюдению ПДД пешеходами
За 9 месяцев 2019 года на территории Самарской области зарегистрировано 799 наездов на пешеходов, в результате которых 57 человек погибло и 784 получили ранения, в том числе 187 наездов произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, в результате которых 5 человек погибло и 195 получили ранения.
Основной причиной дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов явилось нарушение правил проезда пешеходного перехода – 248 ДТП, а также нарушение требований Правил дорожного движения Российской Федерации пешеходами – 271 ДТП.
Крайне сложная ситуация наблюдается в городах Самара, Тольятти, Сызрани и Отрадный, а так же на территории Кинельского, Кинель-Черкасского, Большечерниговского, Ставропольского районов.
В связи с этим, Госавтоинспекция региона проводит 8 и 10 октября целенаправленные профилактические мероприятия на территории всех территориальных подразделений Самарской области, направленные на соблюдение водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, а так же соблюдению ПДД пешеходами.
В период проведения мероприятий наряды ДПС в приоритетном порядке будут выставлены на пешеходных переходах, согласно анализу аварийности в местах ранее совершенных ДТП.
Сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия, направленные на недопущение дорожно-транспортных происшествий, предупреждение и пресечение нарушений требований ПДД РФ со стороны водителей и пешеходов.
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