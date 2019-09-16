В Самарской области выясняют причину смерти четырехлетнего ребенка
16 сентября 2019 09:56
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В воскресенье, 15 сентября, на территории региона произошел трагический случай с несовершеннолетним.
— В Шигонском районе умер четырехлетний мальчик. Следователи работают на месте и выясняют все обстоятельства случившегося, — пишет 63.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пользователи соцсетей высказали уже несколько версий случившегося. Одна из них — мальчик мог умереть от болевого шока, так как за несколько часов до трагедии якобы прищемил палец. Правоохранители пока не дают комментариев относительно причины смерти ребенка.
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