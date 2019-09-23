В Самарской области водитель перевернулся в кювет, пострадал ребенок

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Одно из ДТП произошло в 18:10 в Ставропольском районе. 33-летний водитель (стаж вождения 15 лет) управляя автомобилем ВАЗ-21102 двигался по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны города Тольятти в направлении села Верхние Белозерки. По предварительной версии полицейских, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП получила травмы и была госпитализирована 5-летняя пассажирка транспортного средства.Всего за 22 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. При этом 12 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - двое несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД.