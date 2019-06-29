В Самарской области в поле нашли самолёт без пилота и пассажиров
29 июня 2019 12:27
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В пятницу, 28 июня, в Самарской области совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт Comp Air 8. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения, пишет 63.ру.
— Вызов поступил в 18:29. Самолёт сел в поле возле СНТ «Простор-2» в Ставропольском районе. Туда выехали 9 человек и 4 единицы техники. На месте происшествия не обнаружили пилота и пассажиров. Возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто управлял самолётом.
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