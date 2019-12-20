В Самарской области в детсады поставляли опасное мясо
20 декабря 2019 14:10
104
Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей).
По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудники ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант» поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу Самарской области, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время по уголовному делу назначены криминалистические экспертизы, с целью определения качества поставляемой продукции. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 декабря 2019 15:35
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество. Закон
85
19 декабря 2019 18:23
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации. Закон
315
19 декабря 2019 15:13
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев. Закон
394
18 декабря 2019 14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении. Закон
364
17 декабря 2019 22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
370
16 декабря 2019 22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет Закон
380
16 декабря 2019 19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции. Закон
289
Происшествия
20 декабря 2019 15:28
Остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом. Происшествия
95
20 декабря 2019 14:10
Возбуждено уголовное дело по факту поставки в учреждения товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Происшествия
103
20 декабря 2019 11:42
Женщина призналась, что хотела продать телефоны у себя на родине в Таджикистане. Происшествия
135
Криминал
20 декабря 2019 13:52
Ее организатора — бывшего сотрудника банка — уже заочно арестовали. Криминал
117
20 декабря 2019 11:25
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Криминал
138
20 декабря 2019 09:55
По версии следствия, конфликт произошёл во время застолья. Криминал
168
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
465
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
350
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
970
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
720
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
659
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1024
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
345
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
626
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
702
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
943
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2125
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2632
Мероприятия