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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области в детсады поставляли опасное мясо

20 декабря 2019 14:10
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В Самарской области в детсады поставляли опасное мясо
Возбуждено уголовное дело по факту поставки в учреждения товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей).

По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудники ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант» поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу Самарской области, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время по уголовному делу назначены криминалистические экспертизы, с целью определения качества поставляемой продукции. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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Комментарии


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