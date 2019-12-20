В Самарской области в детсады поставляли опасное мясо

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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей).По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудники ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант» поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу Самарской области, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В настоящее время по уголовному делу назначены криминалистические экспертизы, с целью определения качества поставляемой продукции. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.