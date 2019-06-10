В Самарской области в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист

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ДТП произошло вечером 9 июня в Новокуйбышевске. 33-летний водитель (водительский стаж 4 года) управляя автомобилем «Шевроле» двигался по улице Осипенко со стороны улицы 50-летия НПЗ в направлении проспекта Мира.По предварительной версии полицейских, автолюбитель при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Сузуки» под управлением 21-летнего водителя (водительский стаж 3 года). В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.