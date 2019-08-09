В Самарской области в ДТП пострадали двое

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ДТП произошло в Клявлинском районе 8 августа. Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по ул. Прониной. Поворачивая налево в сторону ул. Льва Толстого не уступил дорогу другому транспортному средству, в результате чего столкнулся с автомобилем «Лендровер» под управлением мужчины 1969 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного транспорта получили травмы и были госпитализированы, сообщает облМВД.