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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

28 августа 2019 09:11
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В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов
Жителям области напоминают о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 27 августа по 2 сентября местами по Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области 8 (846) 337-72-82
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