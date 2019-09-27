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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области произошло смертельное ДТП

27 сентября 2019 12:39
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В Самарской области произошло смертельное ДТП.
Авария случилась на территории Красноярского района.

Ранним утром в пятницу, 27 сентября, на территории Красноярского района произошло смертельное ДТП. Недалеко от райцентра дорогу не поделили вазовские «Жигули» и «Приора». Есть погибшие.

— Инцидент произошел примерно в 50 километрах от Самары. Проезжал мимо в 06:57, «Жигули» уже лежали перевернутыми на обочине, по дороге всюду был раскидан картофель. Недалеко также перевернутым я заметил прицеп, — рассказал один из свидетелей последствий происшествия.

Во время столкновения погибла молодая девушка 19 лет. Родители вместе с ней ехали в Самару из Челно-Вершинского района.
Подробности инцидента сейчас выясняют силовики, пишет 63.ру.
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