В Самарской области произошло ДТП с легковушками и грузовиком

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Сегодня, 27 сентября, примерно в 07:00 часов, водитель, женщина, 1985 года рождения, управляя автомобилем «КИА Спортейж», двигалась по Обводному шоссе со стороны Санчелеевского в направлении Хрящевского шоссе. В пути следования на регулируемом перекрестке Обводное – Хрящевское шоссе при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу двум автомобилям марки «Лада Приора», под управлением водителей 1987 года рождения и 1971 года рождения. Автомобиль под управлением водителя, 1987 года рождения, двигался с грузовым прицепом, который от полученного удара перевернулся.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 32- летняя пассажирка автомашины «Лада Приора» универсал, находившаяся на переднем пассажирском сиденье. Женщине потребовалась медицинская помощь, сообщает облМВД.