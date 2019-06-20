В Самарской области прекратили деятельность религиозной группы

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В 2019 году сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территории нежилого помещения, расположенного в с.Ивашеевка (Сызранский район Самарской области), без соответствующих уведомлений Министерства юстиции Российской Федерации и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО) действует религиозная группа, лидером которой является уроженец одной из среднеазиатских республик, гражданин России, 1967 г.р.31 мая 2019 года Управлением ФСБ России по Самарской области при поддержке сотрудников Росгвардии проведено обследование вышеуказанного помещения, выявлены 15 выходцев из среднеазиатского региона. Установлено, что членами религиозной группы организована молельная комната, которую для совершения религиозных обрядов на постоянной основе посещали сторонники радикальной исламской идеологии, в том числе, поддерживавшие устойчивые контакты с членами т.н. джамаата «Красный пахарь», являющимися приверженцами салафизма.В июне 2019 года материалы в отношении лидера вышеуказанной группы были переданы в отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Самарской области для организации проверки и принятия мер прокурорского реагирования.В результате предпринятых мер деятельность молельной комнаты и религиозной группы прекращена.