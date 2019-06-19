В Самарской области появились аферисты, предлагающие подключить приставку к телевизору
19 июня 2019 12:31
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К жителям Сызрани поступают звонки от неизвестных, которые предлагают установить и настроить приставки для приема цифрового сигнала за 300 рублей. Об этом сообщает официальный портал сызранской администрации, где сказано следующее: «Доводим до сведения, что волонтеры настраивают и подключают приставки бесплатно, только в рабочее время по предъявлению путевого листа и обязательному предварительному звонку». Жителей города призывают проявлять бдительность и остерегаться мошенников.
После перехода Самарской области на цифровое ТВ у многих сызранцев возникли некоторые трудности с подключением и настройкой своих приемников. Видимо, аферисты посчитали, что их услуги окажутся востребованными, пишет "Маленькая Сызрань".
Фото pixabay.com
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