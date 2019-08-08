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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области опрокинулся большегруз "Скания"

8 августа 2019 13:50
82
В Самарской области опрокинулся большегруз Скания
Водитель получил травмы и попал в больницу.

ДТП произошло 7 августа на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем «СКАНИЯ», двигался со стороны г. Чапаевска в направлении г. Самары. Во время пути мужчина не справился с управлением, наехал на придорожное ограждение и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил травмы, бригадой скорой помощи доставлен в городскую больницу, где был госпитализирован. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.


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