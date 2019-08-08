В Самарской области опрокинулся большегруз "Скания"
8 августа 2019 13:50
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ДТП произошло 7 августа на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем «СКАНИЯ», двигался со стороны г. Чапаевска в направлении г. Самары. Во время пути мужчина не справился с управлением, наехал на придорожное ограждение и перевернулся.
В результате ДТП водитель получил травмы, бригадой скорой помощи доставлен в городскую больницу, где был госпитализирован. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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