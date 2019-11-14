В Самарской области ночью тушили крупный пожар на 440 кв. м

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В 00:18 14 ноября в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о пожаре в здании ангарного типа по адресу: м.р. Ставропольский, н.п. Нижнее Санчелеево, ул. Северная, 2Б, ООО «ПКП-ЛПС».Происходило горение технического растворителя в емкостях на площади 440 кв.м.В 07 час. 46 мин. пожар полностью ликвидирован.Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара от МЧС России было привлечено 90 человека и 29 ед. техники .Причина пожара уточняется, сообщает облМЧС.