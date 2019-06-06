В Самарской области мотоциклист без прав врезался в забор

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ДТП произошло в 08:00 в Красноармейском районе 5 июня. 32-летний водитель (не имеющий права управления транспортным средством) управляя мотоциклом ИЖ двигался по улице Шоссейная поселка Ленинский со стороны улицы Комсомольская в сторону улицы Школьная. По предварительной версии полицейских, мотоциклист не справился с рулевым управлением, съехал на обочину и столкнулся с забором. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.По данным инспекторов ГИБДД, водитель транспортного средства отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.