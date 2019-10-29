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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области ищут водителя "Газели", насмерть сбившего женщину и скрывшегося

29 октября 2019 11:58
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В Самарской области ищут водителя Газели, насмерть сбившего женщину и скрывшегося
 Пострадавшая стояла на обочине дороги.

Правоохранители региона устанавливают личность водителя предположительно Газ-3302, который стал виновником смертельного ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 26 октября, примерно в 6:45 ныне разыскиваемый водитель на 1001 км трассы М-5, в районе поворота на "старую дорогу", сбил 69-летнюю жительницу Самары, которая стояла на правой обочине. После этого водитель скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей.

28 октября пешеход скончалась от полученных травм в реанимационном отделении СОКБ им. В. Д. Середавина.

Как сообщают в областной полиции, у автомобиля отсутствует правое зеркало.

Сотрудники ГИБДД Ставропольского района продолжают поиск мужчины и призывают всех, кому что-либо известно о случившемся, позвонить по телефонам: 28-36-96 (дежурная часть); 8 9277752769 (группа розыска), пишет Волга Ньюс.

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