В Самарской области ищут пропавшую женщину

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Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавшая Бакулина Светлана Михайловна, 38 лет, проживающая по адресу: Самарская область, Богатовский район, село Богатое. Она 23 июня ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.Приметы: женщина, на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, русые, средней длины.Была одета: майка белого цвета, шорты и кроссовки синего цвета. При себе имела сонцезащитные очки. На безымянном пальце - кольцо белого металла с надписью "Спаси и сохрани"Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемой, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (84666) 2-19-77 (дежурная часть отдела полиции № 46 МО МВД России "Борский"), или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.