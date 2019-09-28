В Самарской области ищут двух пропавших 10-летних девочек
28 сентября 2019 11:23
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В Самаре ищут двух 10-летних девочек. Анастасия Колесник и Ирина Коркунова пропали в четверг, 26 сентября, сообщили в ДПСО «Лиза Алерт». Также известно, что школьница собирались после уроков сходить в кино. После этого они перестали выходить на связь.
Приметы девочек:
Анастасия Колесник: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые до плеч. Была одета в розовую куртку, серую кофту и черные леггинсы.
Ирина Коркунова: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зелёные.
Была одета в голубую шапку, горчичного цвета куртку, черные джинсы, черно-серые со звездами кроссовки, сообщает tvsamara.ru.
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