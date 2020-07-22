В Самарской области ищут 18-летнюю девушку

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18-летняя Кристина К. пропала 20 июля в поселке городского типа Усть-Кинельский. Два дня назад девушка перестала выходить на связь с близкими. Сейчас ее поиском занимаются добровольцы ДПСО "Лиза Алерт".Кристину ищут по приметам: рост 165-166 см, серые глаза, среднее телосложение, темно-каштановые волосы, стрижка каре. В день пропажи она была одета в черные брюки, темные кроссовки и черную футболку.Волонтеры просят всех, кто видел девушку или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.