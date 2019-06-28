В Самарской области КАМАЗ перевернулся в кювет

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В Красноярском районе 27 июня на 62 км + 300 м автомобильной дороги "Осинки-Приволжье", водитель 1981 года рождения, управляя транспортным средством КАМАЗ двигаясь по направлению из г. Самара в сторону с. Приволжье, в нарушение п. 10.1 ПДД РФ не выбрал скорость, обеспечивающую водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД, в результате чего допустил съезд с автомобильной дороги в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием, после чего машиной скорой помощи доставлен в лечебное учреждение с различными травмами.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.