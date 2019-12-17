В Самарской области ГАЗель врезалась в припаркованный "Исузу"

49

ДТП произошло в 02:20 в Красноярском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что молодой человек 1990 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», двигаясь по автодороге со стороны г. Самара в направлении г. Уфа, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль «Исузу», под управлением водителя 1968 года рождения, который был припаркован на обочине. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ГАЗель», он был госпитализирован, сообщает облМВД.