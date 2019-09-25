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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре задержан активист ОНФ Аркадий Лазарев

25 сентября 2019 10:57
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В Самаре задержан активист ОНФ Аркадий Лазарев
Его подозревают в коммерческом подкупе.

В понедельник, 23 сентября, задержан по подозрению в коммерческом подкупе активист регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат совета Самарского района, Аркадий Лазарев.

Как сообщают собственные источники, Аркадий Лазарев, являясь владельцем фирмы, предложил конкурирующей организации снять свою кандидатуру с электронных торгов за 1,5 миллиона рублей.

В ОФН Самарской области от комментариев воздержались, пишет "АиФ в Самаре".

Фото pixabay.com

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