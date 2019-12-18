В Самаре задержали похитителя крышек канализационных люков

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Завершено расследование с направлением в суд уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в хищении канализационных люков.Из собранных полицейскими материалов следует, что житель г. Самары 1985 года рождения может быть причастен к кражам съемных решеток к дождеприемнику.Задержал подозреваемого экипаж дорожно-патрульной службы полиции. Рано утром на пересечении ул. Земеца и Заводского шоссе они обратили внимание на иномарку, которая с виду была сильно перегружена.Было принято решение остановить подозрительное транспортное средство. При проверке выяснилась причина занижения автомобиля – в багажном отделении находились две крышки от канализационных люков. В ходе разбирательства стало известно, что задержанный – безработный самарец 1985 года рождения – ранее неоднократно судимый. По данным полиции, мужчина ранее отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима за совершение грабежа и причастность к незаконному обороту наркотиков.Подозреваемый согласно показаниям, намеревался похищенные крышки канализационных люков сдать в пункт приема металлолома. Таким образом, он хотел подзаработать. Для удобства транспортировки мужчина использовал автомобиль, принадлежащего работнику таксомоторного предприятия.Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.