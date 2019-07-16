В Самаре за сосульку, упавшую на голову девочке, будут судить мастера УК
16 июля 2019 10:59
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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мастера РЭУ-3 ЗАО «ПЖРТ Промышленного района», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По версии следствия 16 февраля 2019 года примерно в 16 часов произошло падение наледи с крыши дома № 200 по проспекту Кирова в Промышленном районе города Самары на несовершеннолетнюю девочку, причинившее ей повреждения в области головы, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши указанного дома мастером РЭУ-3 ЗАО «ПЖРТ Промышленного района».
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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