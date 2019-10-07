В Самаре выявлены два работника ГИМС МЧС России по Самарской области, совершившие служебные подлоги

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В мае текущего года начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» дал указание сотруднику организации выяснить, кому принадлежит маломерное судно "Казанка" без регистрационных (бортовых) номеров, пришвартованное в запрещенном для остановки и стоянки месте. Установлено что судно принадлежит спасателю Центральной спасательной станции государственного коммерческого учреждения поисково-спасательной станции Самарской области. Он пришвартовал "Казанку" к понтону ресторана "Белуга", находящемуся рядом с Центральной спасательной станцией г. Самары, по устной договоренности с охранниками ресторана.При составлении протокола об административном правонарушении сотрудник ГИМС собственноручно внес в него заведомо ложные сведения включив данные двух граждан, как лиц, являющихся свидетелями правонарушения (в действительности они ими не являлись). Согласно составленному им протоколу, спасатель на 1733 км реки Волга управлял моторным судном без регистрационного номера с подвесным лодочным мотором, незарегистрированным в установленном порядке. Фактически же в этот день владелец "Казанки" находился в ином месте. После того, как судно было изъято у владельца и помещено на специализированную стоянку, его владелец обратился с заявлением в правоохранительные органыПо данному факту Самарским следственным отделом на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ.В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.Ранее сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте был выявлен еще один факт служебного подлога, совершенный сотрудником ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Самарской области".На 1724 км правого берега реки Волга он выявил гражданина, который управлял маломерным судном индивидуальной постройки без государственного номера и без государственной регистрации маломерного судна. Квалифицировав его действия по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ, он составил в отношении гражданина постановление о назначении административного наказания в виде штрафа без составления протокола в размере 500 рублей. Позже выяснилось, что в квалификации административного правонарушения им была допущена ошибка, так как при составлении постановления руководствовался устаревшей редакцией КоАП РФ.Выявленное правонарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ, а именно управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке.В соответствии с должностной инструкцией, в случае выявления ошибки при составлении постановления сотрудник ГИМС должен был уведомить своего руководителя, после чего вызвать лицо, в отношении которого было составлено постановление и признать постановление недействительным.Однако сотрудник ГИМС не хотел быть привлеченным к дисциплинарной ответственности, поэтому через несколько дней он собственноручно внёс изменения в оригинальный бланк постановления, изменив квалификацию правонарушения с 1 части на 3 часть статьи 11.8 КоАП РФ и сумму штрафа с 500 рублей на 2500 рублей, совершив тем самым преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ.По данному факту Самарским следственным отделом на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ.В настоящее время решением Ленинского районного суда г. Самары ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей.