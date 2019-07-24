В Самаре устранили утечку, из-за которой без воды оставались потребители 12 многоквартирных домов

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Утром 23 июля в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм, по адресу: г.о. Самара, Кировский район, ул. Советская 12.На время проведения работ без холодного водоснабжения оставались потребители 12 жилых многоквартирных домов (3220 человек, из них 1049 детей), социально-значимые объекты под отключение не попали.На месте аварии работала оперативная группа 3 ОФПС г.о. Самара и администрация Кировского района.Ремонтные работы проводились силами ООО «СКС» в составе 9 человек, 6 ед. техники.Вечером 23 июля водоснабжение восстановлено по штатной схеме.Привлекались силы и средства в составе: 12 человек, 8 ед. техники, от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники, сообщает облМЧС.