В Самаре столкнулись две Лада Калина

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ДТП произошло 29 декабря в Самаре. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина» серебристого цвета, двигался по ул. Мориса Тореза со стороны ул. Энтузиастов в направлении ул. Советской Армии. При повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» красного цвета, под управлением женщины 1980 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина - водитель автомобиля, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД