В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия

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В утреннее время на улице Печерской в областном центре стражи правопорядка заметили подозрительного молодого человека – увидев служебный автомобиль Росгвардии, он явно занервничал, изменил направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля патрульных. Сотрудники вневедомственной охраны решили выяснить причину такого поведения и остановили пешехода. Во время общения с Росгвардейцами житель Самары 1993 года рождения волновался, путано отвечал на их вопросы. Затем молодой человек признался, что незаконно хранит оружие.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного изъят газовый револьвер – в дальнейшем специалисты пришли к выводу, что он пригоден для стрельбы. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.